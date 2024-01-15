Специалисты назвали регион России, жители которого стареют быстрее

Как оказалось, ускоренному старению подвержены якуты. Их организм быстрее вырабатывает необходимую для адаптации к холоду энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, что вызывает ускоренное старение.

В некоторых случаях адаптационные резервы якутов истощаются уже к 45 годам, рассказали ученые. Однако в то же время, если говорить о способности организма к выживаемости в конкретный момент, несмотря на холод именно якуты обладают наибольшими показателями, информирует unn.ru.