Врач назвал причины есть на завтрак яйца

Доктор Наталья Зубарева в интервью для издания «Аргументы и Факты» поделилась 9 причинами, по которым стоит включать яйца в свой завтрак.

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По мнению диетолога, этот продукт можно употреблять ежедневно.Зубарева отмечает, что куриные яйца легко усваиваются организмом благодаря высокому содержанию животного белка. Это позволяет быстро насытиться, обеспечивает энергией на длительное время и снижает ощущение голода.

Одной из основных причин употреблять яйца на завтрак является их высокое содержание белка при низком уровне углеводов. Поэтому яйца рекомендуются тем, кто стремится сбросить вес и следит за фигурой.

Кроме того, куриные яйца богаты полезными веществами, витаминами и минералами, такими как кальций, натрий, магний, фосфор, селен, цинк, фолиевая кислота, а также витамины A, B2, B5, B12, E, K. Все эти компоненты необходимы для поддержания жизненно важных процессов в организме.

Согласно врачу, яйца официально признаны средством профилактики жирового гепатоза. Желток содержит холин, дефицит которого может привести к образованию жировых отложений в печени.

Регулярное употребление яиц на завтрак способствует нормальной работе головного мозга и нервной системы благодаря содержанию лецитина - основного компонента клеточных мембран. Лецитин улучшает кровоснабжение мозга и поддерживает работу центральной нервной системы.