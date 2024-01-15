Специалист рассказал, как при падении на льду избежать перелома

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко посоветовал россиянам в гололёд, чтобы обезопасить себя от травм, выбирать правильную обувь, а также освоить технику падения.

Зимняя обувь должна быть на толстой подошве, с глубоким протектором, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, поделился он в беседе с Life.ru.

По его словам, в случае падения следует сгруппироваться в форму шара или клубочка, втянув голову в плечи, а подбородок прижав к груди, при этом расслабив тело, — это поможет снизить вероятность переломов.

«Попробуйте падать на бок. Этот вид падения считается наиболее безопасным, но только если вы сгруппировались. Падая вперёд, вытяните руки перед собой, чтобы смягчить удар», — добавил специалист.