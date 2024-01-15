Терапевт предупредил об опасности консервированных грибов

Терапевт Водовозов предупредил об опасности консервированных грибов
Консервированные грибы несут в себе скрытую угрозу. Если продукт был неправильно приготовлен, он становится смертельно опасным.
В частности, по словам терапевта и токсиколога Алексея Водовозова, при отсутствии кислорода грибы, в которых содержатся бактерии Clostridium botulinum, могут начать вырабатывать ботулотоксин.
Это нервнопаралитический яд, вызывающий косоглазие, проблемы с глотанием и дыханием.
Если после употребления консервированных грибов наблюдается ухудшение самочувствия, нужно немедленно вызывать «скорую», подчеркивает врач.
До приезда медиков также рекомендуется попытаться промыть желудок пострадавшего.
Напомним, ранее эндокринолог заявил, что капуста является тем продуктом, который способен обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой, а отказ от завтрака вреден для здоровья.