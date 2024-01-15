Врач: окунаться в прорубь на Крещение без подготовки не стоит

«Можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Обливания нужно начинать с температуры на 2–3 градуса ниже температуры тела и снижать ее на 1–2 градуса каждые 2–3 дня», — отметил Тяжельников.