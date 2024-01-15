Врач: мойву полезно употреблять для здоровья костей и суставов

Мойва поможет поддержать здоровье костей и суставов, рассказала Pravda.Ru врач, специалист по санитарии ООО "УК "ФОР" Галина Есипова.

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По ее словам, при регулярном употреблении мойвы можно снизить риск развития остеопороза и артрита.

"Мойва — ценный источник нутриентов, важных для костей и суставов. Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая таким образом укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов", — отметила эксперт.

Помимо этого, в этой рыбе содержится фосфор и магний, которые влияют на состояние костей и зубов, а также на поддержание функций суставов. Чтобы сохранить полезные свойства мойвы, Есипова рекомендует готовить ее на пару или запекать. К рыбе можно также добавлять травы и лимонный сок, заключила врач.