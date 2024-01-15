Врач: правильное питание поможет мужчинам замедлить процесс облысения

Облысение у мужчин нельзя остановить полностью, однако некоторые способы помогут укрепить оставшиеся волосы и замедлить этот процесс. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-косметолог Мария Лушкина.

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"Медицинские препараты: Миноксидил и Финастерид — это два наиболее популярных препарата, одобренных для лечения облысения у мужчин. Они могут помочь замедлить процесс облысения и стимулировать рост новых волос", — сказала Лушкина.

Помимо этого, по ее словам, полезно использовать шампуни и бальзамы, содержащие кофеин, биотин и нутриентные комплексы, которые укрепляют волосы и улучшают их состояние. При этом для роста волос важно придерживаться правильного питания и включать в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B, железом и цинком, добавила врач.

Она также рекомендует делать массаж кожи головы, чтобы улучшить кровообращение в области волосяных фолликулов.