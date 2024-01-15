Ученые нашли способ защитить организм в сезон простуд и гриппа

«Правильный» микробиом в кишечнике обеспечивает хорошую работу иммунной системы, поэтому для профилактики вирусных заболеваний нужно принимать пробиотики. Это показали результаты исследования такого препарата.

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«Кстати, исследователи ответили и на наиболее частую критику пробиотикотерапии, а именно на вопрос, приживаются ли бактерии из капсул в кишечнике. Микробиомный анализ показал – да», – отметила микробиолог Анча Баранова.

Ученые набирали для исследования людей, которые имели контакт с источником коронавируса. Половина испытуемых получила препарат с Lacticaseibacillus rhamnosus, а остальные – плацебо.

Среди получивших пробиотик только 26,4 % испытуемых заболели ОРВИ или коронавирусом. Во второй группе заразились 42,9 % участников.

По словам Барановой, в пробиотиках, продающихся в аптеке, содержится широкий спектр полезных микроорганизмов. В их составе довольно много штаммов, которые усиливают защиту иммунной системы и повышают сопротивляемость организма простудам и вирусам.

Поэтому в сезон респираторных инфекций не будет лишним пропить курс пробиотиков. Баранова советует сделать это для поддержки организма, а в случае контакта с зараженным – тем более, заключила врач в своем телеграм-канале.