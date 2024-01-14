Как сбросить лишние килограммы после праздников, рассказали знаменитости

После новогодних застолий многие обнаруживают у себя пару-тройку лишних килограммов. Знаменитости рассказали, как они приводят себя в форму, сообщает «Вечерняя Москва».

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Так, певица Анна Семенович избавляется от праздничных «накоплений» с помощью яблок и креветок. По словам артистки, она три дня питается только этими продуктами в неограниченных количествах, но без соли, сахара и масла.

Художник Никас Сафронов считает, что после праздника главное – как следует выспаться, а гимнастка Ляйсан Утяшева предпочитает в будние дни придерживаться правил здорового питания.