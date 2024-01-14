Тренер Прыгунов: зимой можно заменить фитнес лыжами, коньками или санками. В холодное время года заниматься какой-то активностью совсем не хочется — то ли дело завернуться в пледик и застрять на диване. Многие процессы в организме замедляются, поэтому так легко набрать лишние кило. Спорт в это время необходим, но привычный поход в зал можно заменить зимними альтернативами.