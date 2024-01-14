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Тренер Прыгунов: зимой можно заменить фитнес лыжами, коньками или санками

Тренер Прыгунов: зимой можно заменить фитнес лыжами, коньками или санками. В холодное время года заниматься какой-то активностью совсем не хочется — то ли дело завернуться в пледик и застрять на диване. Многие процессы в организме замедляются, поэтому так легко набрать лишние кило. Спорт в это время необходим, но привычный поход в зал можно заменить зимними альтернативами.

Тренер Прыгунов: зимой можно заменить фитнес лыжами, коньками или санками
© Секрет Фирмы
Мастер спорта России по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, чем можно заменить надоевшую тренировку зимой. Вариантов уйма:
  • прогулки на лыжах (300 500 ккал в час);
  • катание на коньках (600 900 ккал в час);
  • катание на санках (400 600 ккал за час);
  • ходьба на снегоступах (300 450 ккал в час при умеренном темпе, 570 840 ккал — при интенсивном);
  • катание на сноуборде (300 450 ккал в час);
  • ски-альпинизм — подъём на горных лыжах в гору (750 1000 ккал в час);
  • поход или прогулка (300 450 ккал за час быстрой ходьбы);
  • хоккей (500 700 ккал за час);
  • тюбинг (400 600 ккал за час);
  • веселье на свежем воздухе — с игрой в снежки, лепкой снеговика и прочим (400 500 ккал за час).

При этом не каждому подойдут все варианты — тут нужно обращать внимание на состояние здоровья. Вот здесь специалисты рассказывали, кому не стоит вставать на коньки.

ЗОЖ
Михаил Прыгунов
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