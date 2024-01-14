Эти простые привычки помогут избавиться от лишних килограммов

Многие перед Новым годом дали себе обещание начать худеть. Но это далеко не всегда предполагает пересмотр всего образа жизни. Обзор 2018 года показывает, что ключ к устойчивому снижению веса в долгосрочной перспективе — формирование «здоровых» привычек.

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Ешьте полезный завтрак. Благодаря белку, цельнозерновым продуктам и фруктам с утра вы запускаете метаболизм и обеспечиваете устойчивый уровень энергии в течение дня.

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Пейте достаточное количество воды. Исследования показывают, что употребление питьевой воды перед едой помогает повысить чувство сытости и снизить потребление калорий. А если вы будете пить много воды в течение дня, то улучшите пищеварение.

Отдавайте предпочтение белку. Согласно результатам научных исследований, богатые белком продукты ускоряют обмен веществ, уменьшают чувство голода и помогают сохранить мышечную массу при похудении.

Ешьте больше клетчатки. Обзор 2022 года показал, что это питательное вещество способствует насыщению, улучшает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови.

Контролируйте свой NEAT. NEAT — это калории, которые вы сжигаете при «спонтанной» физической активности помимо регулярных тренировок. Самый простой способ их отслеживать — пользоваться шагомером.

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Контролируйте термогенез физической активности. То есть количество калорий, которые вы сжигаете при занятиях фитнесом. Старайтесь уделять спорту 30 минут за один раз, причём упражнения должны быть умеренной и высокой интенсивности. Это позволит быстрее похудеть.

Ведите журнал питания. Данные исследований показывают, что эта практика связана со значительным снижением веса.

Высыпайтесь. Фонд сна утверждает, что постоянный недостаток сна нарушает работу гормонов, регулирующих аппетит. Это приводит к усилению тяги к вредной пище.

Избегайте ночных перекусов. Исследования демонстрируют, что приём пищи в ночное время может способствовать увеличению веса.

Составляйте отчёты о проделанной работе. Вам поможет в этом составление каждый день контрольного списка. Также вы можете поделиться своими целями с друзьями или родственниками.