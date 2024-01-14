Врач-гастроэнтеролог объяснил, когда можно спать после еды

Не секрет, что сон сразу после еды — плохая идея. Поздний ужин может негативно сказаться на процессе пищеварения: привести к дискомфорту в желудке, нарушению обмена веществ, а со временем способствовать ожирению и сопутствующим заболеваниям. Не стоит забывать и о качестве сна: оно заметно ухудшается, когда вы пытаетесь уснуть на полный желудок. Об этом гастроэнтеролог Джесси Хоутон рассказал изданию Verywell.