Врач-гастроэнтеролог объяснил, когда можно спать после еды
Не секрет, что сон сразу после еды — плохая идея. Поздний ужин может негативно сказаться на процессе пищеварения: привести к дискомфорту в желудке, нарушению обмена веществ, а со временем способствовать ожирению и сопутствующим заболеваниям. Не стоит забывать и о качестве сна: оно заметно ухудшается, когда вы пытаетесь уснуть на полный желудок. Об этом гастроэнтеролог Джесси Хоутон рассказал изданию Verywell.
К тому же, если у вас нет возможности бодрствовать как минимум два-три часа после ужина, специалисты предлагают уделить особое внимание вечернему меню: блюда должны быть максимально легкими. В таком случае можно лечь спать практически сразу после еды без неприятных последствий для организма.
«Лучше всего есть небольшие порции с низким содержанием жира, так как они с меньшей вероятностью вызывают вздутие желудка и легче перевариваются», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что важно избегать тяжелой, острой и жирной пищи, важно ограничиваться небольшими порциями.