Фитнес-тренер перечислила эффективные упражнения для похудения к весне

Фитнес-тренер Ольга Иванова поделилась с «Волгоградской правдой.ру» советами о том, как привести себя в форму и, не стесняясь, надевать красивые наряды, когда придет тепло.

Главное, говорит специалист, – помнить, что голодать, желая сбросить лишние килограммы, ни в коем случае не нужно. Во-первых, это неэффективно. Во-вторых, очень опасно. После пережитых организмов испытаний холодом, ему нужна поддержка. Можно сократить употребление жиров, консервов и полуфабрикатов, но при этом в рацион нужно добавить побольше овощей, зелени, фруктов, орехов. Важно также соблюдать питьевой режим.

Большую роль в похудении играет и физическая нагрузка.

Совсем необязательно торчать в спортзале часами, работая на износ. Лучше заниматься по 10 минут, но зато ежедневно. Можно подобрать упражнения для проблемных частей тела. Например, для того, чтобы получить изящную талию и убрать бока, можно крутить обруч. Хатем добавить гимнастику, фитнес, плавание. Главное, чтобы занятия приносили не только результаты, но и удовольствие.

Эффективным методом для избавления от лишних килограммов, является бег. Перед стартом лучше сделать небольшую зарядку, а начинать бегать нужно с небольших дистанций.