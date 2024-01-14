Врачи назвали продукты, без которых жир на животе растет еще быстрее

Стараясь похудеть, не стоит отказываться от любимых продуктов. Почему при похудении не надо убирать жирную пищу, запрещать себе картошку, объяснили специалисты.

Как пишет в своем в Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, считается, что при похудении обезжиренные продукты - лучший выбор. Это не так, потому что при уменьшении жиров в рационе люди, как правило, начинают есть больше углеводов.

"Питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение десяти минут, а из углеводных - в течение получаса", - также отметила врач, добавив, что при употреблении жирного продукта человек насыщается быстрее, что помогает есть реже и в перспективе сократить перекусы.

Безусловно, рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, где содержится много витаминов и полезных жиров. Это морская рыба, авокадо, орехи, яйца и так далее.

Рассуждая об ошибках при похудении, врач указала на еще один распространенный миф, согласно которому "картошка - это зло". По словам врача, стоит обратить внимание на вареный охлажденный картофель.

"Это источник резистентного крахмала, который служит пищей для микрофлоры кишечника и при этом не провоцирует сильных скачков уровня глюкозы в крови", - объяснила Екатерина Янг.