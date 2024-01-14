Врач-гастроэнтеролог Галина Дударева - о том, почему нельзя "почистить печень"
Сегодня Старый Новый год. Еще один праздник. Но уже почему-то не хочется ни оливье, ни селедку "под шубой". Сбросить бы лишние килограммы за новогодние праздники. Как грамотно привести организм в норму после обильных застолий "Российской газете" рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории клиники "Эксперт" (Хабаровск) Галина Дударева.
В погоне за быстрым эффектом не нужно делать себе очищающие клизмы и различные капельницы, которые якобы снимают интоксикацию печени, уверена Галина Юрьевна.
"Не стоит даже тратить на такие процедуры деньги - это ложное представление об очистке печени".
Новогодние праздники - это время пищевых перегрузов, токсического влияния алкоголя. Много жирной пищи, трансжиров, которые содержатся в кремах и тортах. Все это негативно воздействует на клетки печени, плохо влияет на сосудистую стенку. И человек часто перегружает ферментную систему слишком обильными приемами пищи. Дело здесь даже не в том, чтобы почистить организм, а восстановить гармонию всех физиологически связанных друг с другом механизмов пищеварительной системы. Чтобы все работало как в часах. Если гармонию нарушить - перегрузить организм частым приемом жирной пищи - не будет успевать ферментная система, желчный пузырь, чтобы подать нужное количество веществ, которые участвуют в пищеварении. И у человека возникнет тяжесть в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, тошнота, вздутие живота. Он может решить, что перегрузил свою печень и ее нужно срочно почистить! По мнению врача-гастроэнтеролога, не существует такого научного понятия, как "почистить печень".
Что делать, если у человек отрыжка воздухом, он чувствует изжогу и тяжесть в животе?
"Необходимо, прежде всего, наладить режим питания, - советует Галина Дударева. - Чтобы обязательно был завтрак, обед и ужин. Могут быть и правильные перекусы в полдник. Постараться отказаться от мяса, или хотя бы выбирать нежирные сорта. Из белковой пищи желательно ввести в рацион мясо индейки, курицу и рыбу. Обратите внимание на приготовление! Не жарить, а запекать в пакете или фольге, чтобы не было так любимой некоторыми румяной жирной корочки. В ней содержатся токсичные вещества, которые через стенку желудка быстро всасываются в кровь и повреждают клетки печени. Белковая пища должна присутствовать в трех приемах пищи и в перекусах. Это могут быть два белка яйца, кусочек отварной курицы. И обязательно с растительными продуктами: томаты, огурцы, цветная капуста, фасоль, цукини. Желательно приготовленных на пару или тушеных в сотейнике с минимальным количеством масла. И не кладите много приправ - там много соли и аппетит только подогреете! Старайтесь недосаливать еду".
Кстати, от жиров отказываться не стоит, уверена врач-гастроэнтеролог:
"Жиры должны присутствовать в вашем ежедневном рационе - их очень любит поджелудочная железа и наша ферментная система. Но только в правильном виде и количестве. Очень полезно нерафинированное растительное масло - пусть это будет оливковое холодного отжима, подсолнечное, ложечка льняного масла. Именно в них содержатся правильные жиры, которые необходимы нашему организму и полезны для сосудистой стенки и пищеварительной системы".
"Углеводы - основная часть нашего рациона питания. Это могут быть любые гарниры: макароны, кукуруза, гречка и другие крупы. Но они должны съедаться небольшими порциями. И на ужин лучше вообще убрать гарниры из медленных углеводов. Особенно тем, кто хочет похудеть после праздников, - обращает внимание Галина Дударева. - Желающим сбросить лишние килограммы посоветую на ужин отказаться от картошки, круп, макарон. Вместо этого в тарелке должна быть рыба или кусочек курицы (индейки) и тушеные овощи в любом количестве".
Чтобы печень чувствовала себя комфортно, гастроэнтеролог Галина Дударева советует активную прогулку по 30-40 минут в день.
Галина Юрьевна советует желающим привести себя в форму не налегать на фрукты.
"Они должны съедаться до четырех часов дня. Для того чтобы в вечерние часы не было быстрых углеводов, которые повышают инсулин крови. И фруктов не должно быть очень много. Например, два килограмма мандаринов в день - это перебор! От этого будет только набираться вес. Кроме того, если есть большое количество мандаринов, кожа может приобрести желтоватый оттенок из-за содержащегося там каротина. Ко мне на прием зачастую приходят пациенты, которые подозревают у себя желтуху и просят почистить им печень. У них оранжевые пятна по всему телу. Оказывается, что просто объелись мандаринов".
"Любой специалист гастроэнтеролог обязательно посоветует для того, чтобы привести свой организм в норму после праздников, увеличить физическую активность. Я советую, чтобы печень чувствовала себя комфортно, активную ходьбу по 30-40 минут в день. Это отличная посильная физическая нагрузка! Ходите и любуйтесь зимними пейзажами, а заодно отвлечете мозг от желания съесть что-нибудь вкусненькое", - заключила специалист.