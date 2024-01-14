"Необходимо, прежде всего, наладить режим питания, - советует Галина Дударева. - Чтобы обязательно был завтрак, обед и ужин. Могут быть и правильные перекусы в полдник. Постараться отказаться от мяса, или хотя бы выбирать нежирные сорта. Из белковой пищи желательно ввести в рацион мясо индейки, курицу и рыбу. Обратите внимание на приготовление! Не жарить, а запекать в пакете или фольге, чтобы не было так любимой некоторыми румяной жирной корочки. В ней содержатся токсичные вещества, которые через стенку желудка быстро всасываются в кровь и повреждают клетки печени. Белковая пища должна присутствовать в трех приемах пищи и в перекусах. Это могут быть два белка яйца, кусочек отварной курицы. И обязательно с растительными продуктами: томаты, огурцы, цветная капуста, фасоль, цукини. Желательно приготовленных на пару или тушеных в сотейнике с минимальным количеством масла. И не кладите много приправ - там много соли и аппетит только подогреете! Старайтесь недосаливать еду".