Апельсиновый сок предотвращает образование камней в почках

Щелочная вода не влияет на уровень pH мочи так, чтобы предотвратить образование камней в почках. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Urology (Urol. J).

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Для предотвращения образования некоторых типов почечных камней рекомендуется повышение pH мочи, например, с помощью таблеток цитрата калия. Но многие пациенты не следуют этому лечению, избегая приема больших таблеток. Производители щелочной воды утверждают, что она может снизить кислотность мочи, сделав ее щелочной.

Ученые проанализировали пять брендов воды и других напитков, чтобы оценить потенциал щелочной воды для профилактики камнеобразования. Обычная вода имеет pH около 7,5, а щелочная — от 8 до 10. Однако анализ показал, что щелочная вода не может повысить pH мочи: ее действие недостаточно для компенсации естественной выработки кислоты в организме.

В отличие от щелочной воды, некоторые другие напитки, включая апельсиновый сок, могут обеспечить достаточно щелочный уровень мочи. В апельсиновом соке содержание веществ, повышающих щелочность, выше примерно в 150 раз, чем в щелочной воде. Также может быть полезна пищевая сода, но она может повысить давление из-за содержащегося в ней натрия.