Терапевт: тяга к этим продуктам может указывать на наличие паразитов

Паразиты вызывают зависимость от сахара. Именно тяга к углеводам и другой нездоровой пище, когда невозможно ее контролировать, может указывать на то, что организм оказался во власти паразитов. Об этом терапевт Ирина Баранова написала в своем Telegram-канале.

© Российская газета

Врач перечислила ряд признаков, по которым можно заподозрить, что человек заражен паразитами.

Помимо тяги к сладкому, по словам Барановой, это могут быть хронические (и не только) заболевания ЖКТ, регулярные вздутие, отрыжка, газы, бурление в животе, а также проблемы с кожей (акне, псориаз, экзема, зуд, розацеа).

К другим признакам эксперт также относит "туман в голове", рассеянность, снижение концентрации и работоспособности; неудачные попытки восполнить дефицит железа, перхоть.