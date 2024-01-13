Врач призвал не полоскать больное горло водкой и содой

«Есть лекарства, которые используются для полоскания, есть народные средства, есть шалфей. Я бы не советовал и не распространял слухи. Люди делают всё, что хотят — используют чай с мёдом для полоскания, с содой полощут, это не работает, также как и водка. Водочные компрессы наружные можно использовать или полуспиртовые слабые растворы для согревания горла. А полоскания водкой не согревают, а обжигают.



Чтобы предотвратить развитие болезни, самое элементарное — это чай с молоком, с маслом, с мёдом, витамин Д, полоскание горла, таблетки шалфея, тогда будет отпускать. А если там уже что-то двинулось, то надо к врачам, не заниматься самолечением».