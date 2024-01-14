Продукты с большим содержанием витаминов перечислила терапевт

Продукты с большим содержанием витаминов и микроэлементов перечислила терапевт Ирина Баранова, сообщает aif.ru.

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Так, одним из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров является лосось. Он также богат калием, фосфором, хромом, витаминами В, РР и D. Продукт улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови.

Еще один полезный продукт – брокколи, содержащий витамины РР, U и бета-каротин. Томаты богаты клетчаткой, пектином, каротином, витаминами С и Е, фолиевой кислотой. Кроме того, они обладают антираковыми свойствами.

В пятерку также попали авокадо и говяжья печень. Субпродукт содержит много селена, который является мощным антиоксидантом.