Продукты с большим содержанием витаминов перечислила терапевт

Продукты с большим содержанием витаминов и микроэлементов перечислила терапевт Ирина Баранова, сообщает aif.ru.
Так, одним из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров является лосось. Он также богат калием, фосфором, хромом, витаминами В, РР и D. Продукт улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови.
Еще один полезный продукт – брокколи, содержащий витамины РР, U и бета-каротин. Томаты богаты клетчаткой, пектином, каротином, витаминами С и Е, фолиевой кислотой. Кроме того, они обладают антираковыми свойствами.
В пятерку также попали авокадо и говяжья печень. Субпродукт содержит много селена, который является мощным антиоксидантом.
Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова назвала пять необходимых витаминов для женщин, чей возраст превысил 40 лет. По ее словам, это витамины D, А, Е, В и С.