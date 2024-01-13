Как работать на морозе, напомнили в Роспотребнадзоре

Для работы на улице в холодную погоду необходима тщательная подготовка. Как обезопасить свой организм во время сильных морозов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В первую очередь нужно утеплить стопы, руки и лицо – эти части тела особенно подвержены обморожению. При этом следует выбирать одежду из натуральных тканей и надевать ее в несколько слоев.

Сотрудники Роспотребнадзора также напоминают, что работодатель обязан организовать комнаты обогрева, где поддерживается температура на уровне 21-25 градусов.

Также специалисты подчеркивают, что если температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов, не рекомендуется выполнять физическую работу, связанную с постоянной ходьбой и перемещением тяжелых предметов.