Невролог Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталья Матохина рассказала о чудесах, которые может творить спорт.

По словам специалиста, медперсонал клиники ежедневно наблюдает за тем, как физическая нагрузка помогает восстанавливаться людям, попавшим в реанимационное отделение после мозговой катастрофы. После перенесенного инсульта многие пациенты остаются частично парализованными. Но благодаря ежедневным умеренным нагрузкам, подобранным врачами, они постепенно начинают самостоятельно садиться, затем учатся заново ходить. Первые шаги они совершают по палате, после – уже сами могут гулять по коридору, кто-то еще до выписки выходит на улицу.

Самое главное здесь, говорит Наталья Матохина, – желание самого больного поскорее восстановиться, его вера в себя.

Что касается физнагрузок, то начинают тренироваться пациенты, перенесшие инсульт, уже с первых суток нахождения в реанимационном отделении. Сначала они выполняют самые простые упражнения буквально по 3-5 минут, но регулярно. Посотенно длительность нагрузок вырастает до нескольких часов в день.

Врач настаивает на том, что упражнения должны быть умеренными. Сверхнагрузки обычно не столько приносят пользы, сколько истощают организм.

А что касается здоровых людей, то им спорт тоже необходим. Он улучшает метаболизм, кровообращение, работу сердца и легких, способствует укреплению иммунитета, улучшению когнитивных функций мозга, помогает насыщать ткани организма кислородом.

Если говорить о времени суток, когда лучше всего заниматься спортом, то здесь все индивидуально. Единственная рекомендация – выполнять упражнения не позже, чем за 2 часа до сна. Вечерние тренировки, кстати говоря, способны улучшить сон, но только в том случае, если вы не переусердствуете.

Начиная с 50 лет, показаны такие физнагрузки, как ходьба, легкий бег, плавание. Будет особенно здорово, если заниматься спортом вы сможете на свежем воздухе.