Врач рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки

Гражданам на Крещение не рекомендуется окунаться в прорубь без подготовки. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Еще одним названием этого праздника является Богоявление. По всей России на Крещение проводятся богослужения, также верующие принимают участие в крещенских купаниях в прорубях.

Видео дня

По словам Тяжельникова, погружение в ледяную воду может быть опасным для неподготовленных людей.

При резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления.

Подготовиться к крещенским купаниям можно с помощью закаливающих процедур. Делать это нужно постепенно. Можно начать с воздушных ванн, контрастного душа, упражнений на свежем воздухе и медленно продвигаться к обливаниям. "У тех, кто системно занимается закаливанием, происходит тренировка сосудов, тонизируется дыхательная, нервная, эндокринная системы, укрепляется иммунитет", – пояснил врач.

Тяжельников добавил, что сейчас остается уже не так много времени и, следовательно, полноценно подготовиться к погружению в прорубь не получится. Но если человек все же принял твердое решение поучаствовать в крещенских купаниях, оставшиеся дни необходимо интенсивно тренироваться, чтобы хоть немного подготовить организм.

Можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Обливания нужно начинать с температуры на 2–3 градуса ниже температуры тела и снижать ее на 1–2 градуса каждые 2–3 дня.

Перед погружением в прорубь и после рекомендуется отказаться от любых дополнительных нагрузок на организм. "Не стоит курить, потому что это влияет на кровообращение и увеличивает расход тепла. Алкоголь не желателен ни до, ни после купания. Он оказывает дополнительный стресс на организм и обнуляет весь оздоровительный эффект от процедуры", – предупредил эксперт.

Пообедать или поужинать также лучше за два часа до купания. Разогреться перед погружением можно физическими упражнениями. "Если человек погружается впервые, находиться в воде можно не дольше 20 секунд", – говорит специалист.

После проруби надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Идеальный напиток для этого – горячий чай с медом или травами.

"Не рекомендуется участвовать в крещенских купаниях пациентам с гипертонией, другими сердечно-сосудистыми патологиями, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточностью. Также при беременности и любых заболеваниях в острой стадии. Людям с хроническими недугами и отклонениями в здоровье лучше заранее посоветоваться с врачом", – подчеркнул Тяжельников.

Специалист отметил, что резкое охлаждение – это очень большой стресс, который может закончиться серьезными осложнениями, если организм ослаблен заболеваниями. Именно поэтому в местах, где централизованно обустроены купальни, дежурят врачи.