$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Врач рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки

Гражданам на Крещение не рекомендуется окунаться в прорубь без подготовки. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Врач рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки
© Москва24

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Еще одним названием этого праздника является Богоявление. По всей России на Крещение проводятся богослужения, также верующие принимают участие в крещенских купаниях в прорубях.

Видео дня

По словам Тяжельникова, погружение в ледяную воду может быть опасным для неподготовленных людей.

При резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления.

Подготовиться к крещенским купаниям можно с помощью закаливающих процедур. Делать это нужно постепенно. Можно начать с воздушных ванн, контрастного душа, упражнений на свежем воздухе и медленно продвигаться к обливаниям. "У тех, кто системно занимается закаливанием, происходит тренировка сосудов, тонизируется дыхательная, нервная, эндокринная системы, укрепляется иммунитет", – пояснил врач.

Тяжельников добавил, что сейчас остается уже не так много времени и, следовательно, полноценно подготовиться к погружению в прорубь не получится. Но если человек все же принял твердое решение поучаствовать в крещенских купаниях, оставшиеся дни необходимо интенсивно тренироваться, чтобы хоть немного подготовить организм.

Можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Обливания нужно начинать с температуры на 2–3 градуса ниже температуры тела и снижать ее на 1–2 градуса каждые 2–3 дня.

Перед погружением в прорубь и после рекомендуется отказаться от любых дополнительных нагрузок на организм. "Не стоит курить, потому что это влияет на кровообращение и увеличивает расход тепла. Алкоголь не желателен ни до, ни после купания. Он оказывает дополнительный стресс на организм и обнуляет весь оздоровительный эффект от процедуры", – предупредил эксперт.

Пообедать или поужинать также лучше за два часа до купания. Разогреться перед погружением можно физическими упражнениями. "Если человек погружается впервые, находиться в воде можно не дольше 20 секунд", – говорит специалист.

После проруби надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Идеальный напиток для этого – горячий чай с медом или травами.

"Не рекомендуется участвовать в крещенских купаниях пациентам с гипертонией, другими сердечно-сосудистыми патологиями, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточностью. Также при беременности и любых заболеваниях в острой стадии. Людям с хроническими недугами и отклонениями в здоровье лучше заранее посоветоваться с врачом", – подчеркнул Тяжельников.

Специалист отметил, что резкое охлаждение – это очень большой стресс, который может закончиться серьезными осложнениями, если организм ослаблен заболеваниями. Именно поэтому в местах, где централизованно обустроены купальни, дежурят врачи.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой ожидается погода в столице на Крещение. По предварительному прогнозу, в этот день в Москве температура может опуститься до -10...-15 градусов.