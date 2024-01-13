Врач Баранова назвала пять продуктов, которые обязательно должны быть на столе

Врачи предупреждают: набрать суточную норму витаминов и микроэлементов только с помощью питания достаточно сложно. Для этого нужно съесть продуктов не менее, чем на 3500 ккал, которые не так просто израсходовать, поэтому вес будет расти. Об этом терапевт Ирина Баранова написала в своем Telegram-канале.

Однако стоит обратить внимание на ряд продуктов. Эти "витаминные бомбы" обязательно должны быть в рационе человека, подчеркивает специалист. Конечно, если нет противопоказаний от врача.

Первый продукт - один из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров. В нем есть много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D. Это лосось. "Улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера", - отметила врач.

Второй продукт - брокколи. "Это прекрасный поставщик витаминов РР, U и бета-каротина. Питательный овощ улучшает состояние при эстрогенодоминировании и улучшает здоровье глаз", - подчеркнула Баранова.

Тройку замыкают томаты, которые содержат клетчатку, пектин, каротин, витамины С и Е, все витамины группы В, фолиевую кислоту. Специалист напомнила, что антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Появление раковых клеток предотвращает природный антиоксидант ликопин.

Также в пятерку попали авокадо (продукт богат полезными мононенасыщенными жирами) и говяжья печень. Последняя содержит большое количество селена, который является мощным антиоксидантом. Дает она организму и железо.

Чтобы получать различные витамины, важно включать в рацион питания продукты из разных групп: фрукты, овощи, рыбу, яйца, птицу, мясо, орехи, семена.