«Обманка для мозга»: пять опасных побочных эффектов сахарозаменителей

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что искусственный подсластитель аспартам является потенциально опасным канцерогеном. В связи с этим специалисты рекомендовали не превышать норму суточного потребления из расчета 40 миллиграммов на килограмм массы тела. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие побочные эффекты может вызывать сахарозаменитель и кому не стоит его употреблять.

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Зачем нужен сахарозаменитель

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По мнению Соломатиной, хороший подсластитель — спасение для тех, кому по медицинским показателям нельзя сахар, например, для диабетиков. Кроме того, его также употребляют люди, желающие избавиться от лишних килограммов, так как у подсластителей нулевая калорийность.

— Сахарозаменитель часто используют люди, которые борются с лишним весом. Но это «обманка» для мозга, поскольку при частом употреблении он стимулирует чувство голода. Организм начинает требовать больше еды, никакого похудения не происходит, — сообщила Соломатина.

Специалист добавила, что сахарозаменитель также стимулирует выработку дофамина и серотонина — гормонов радости.

Какие бывают сахарозаменители и их побочные эффекты

Цикламат натрия в большом количестве может спровоцировать рак мочевого пузыря;Эритрит вызывает повышенную свертываемость крови;Аспартам опасен для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кроме того, его нельзя нагревать.

Сахарозаменитель способен вызывать стремительный рост уровня глюкозы в крови, рассказала врач-диетолог. Главный побочный эффект от искусственного подсластителя — это повышенный аппетит. Врач-диетолог советует заменить привычные десерты на фрукты и ягоды.

— Сладким, как правило, заедают стресс. Нужно пересмотреть свое отношение к нему и заменить употребление сахара прогулками, рыбалкой, вышиванием крестиком. Но лучше всего — физическая нагрузка, при которой организм вырабатывает те же гормоны удовольствия, — сказала собеседник «ВМ».

Кому нельзя употреблять сахарозаменители

Собеседница «ВМ» отметила, что воздержаться от употребления сахарозаменителей стоит тем, у кого есть проблемы с мочевыделительной системой, а также людям с заболеваниями печени.