Кардиолог рассказал, какой тип рыбы лучше избегать при болезнях сердца

Соленая рыба противопоказана пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил врач-кардиолог Игорь Видяскин. Об опасности этого типа рыбы он рассказал в беседе с News.ru.

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Видяскин отметил, что в рационе людей с болезнями сердца не должно быть соленой рыбы. В ней содержится много натрия — основного компонента соли, который повышает давление, задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Еще один тип блюд, который, по словам кардиолога, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, — это жаренная на жире или растительном масле рыба.