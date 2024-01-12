7 привычек для бодрого утра

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о привычках, которые помогут снять стресс, нормализовать сон и улучшить качество жизни.

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Первое правило - просыпаться в одно и то же время даже в выходные. Это улучшит качество сна и прибавит бодрости. В дальнейшем и будильник будет не нужен.

Вторая рекомендация - утро без гаджетов. По данным ученых, 80 % пользователей смартфонов проверяют свои телефоны в течение 15 минут после пробуждения. Едва открыв глаза, человек получает много информации, что может привести к стрессу. Кроме того, за просмотром новостей, легко не уследить за временем и не успеть сделать более важные дела.

Далее следует умыться и сделать зарядку. Первое поможет проснуться, а второе выработать гормоны счастья.

Пятая привычка - выпивать стакан воды. Теплая чистая вода натощак запустит пищеварительную систему и активизирует метаболизм. Важно придерживаться питьевого режима в течение всего дня.

Завтрак - шестая и очень важная привычка. Первый прием пищи упрощает контроль веса. По данным ученых, у завтракающих людей ниже уровень стресса и вероятность развития депрессии. В завтраке должны быть сложные углеводы, клетчатка, белок и небольшое количество жиров. Утром можно есть цельнозерновой хлеб, кашу, нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, а также творог, молоко, сыр, фрукты и овощи.