Душ лучше принимать утром или вечером: мнение врача

Врач первичной медико-санитарной помощи из Вирджинии Джейсон Сингх рассказал, когда лучше принимать душ: утром или вечером.

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По словам врача, для здоровья лучше всего принимать душ в вечернее время. Это улучшает качество сна, смывает накопившиеся за день загрязнения и увлажняет сухую кожу.

В целом, ночной душ приносит больше пользы, но у утреннего душа есть одно преимущество — лучшая гигиена.

Джейсон Сингх пояснил, что тёплый душ вызывает выброс мелатонина, гормона, который сообщает организму, что пора спать. За несколько часов до сна тело естественным образом начинает остывать, что способствует засыпанию. Принятие тёплого душа и последующее высыхание имитируют этот процесс.