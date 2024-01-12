Спортивный диетолог назвала лучший ужин для похудения

Все мы слышали, как важен для снижения веса правильный завтрак. Но что насчёт ужина? Зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews Дестини Муди рассказала, какой ужин лучше всего подойдёт тем, кто хочет похудеть.

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Лучший ужин для похудения - это такой, который состоит из трёх продуктов: креветок, капусты кале и чечевицы. Эти ингредиенты обеспечивают организм оптимальным количеством белков и углеводов, а овощи ещё и низкокалорийны. В результате вы насытитесь и получите необходимые питательные вещества.

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Блюдо из креветок, чечевицы и капусты кале содержит также много клетчатки. Она замедляет пищеварение и обеспечивает сытость надолго. В капусте кале клетчатки при этом больше, чем в в другой салатной зелени: это 4 г на 100-граммовую порцию. Кроме того, в одной чашке сырой чечевицы содержится 21 г клетчатки.