Диетологи перечислили продукты, которые помогут выглядеть моложе

Старение — это естественный процесс, поэтому бояться его не нужно. Однако известно, что питание может играть важную роль в поддержании здоровья сердца и повышении риска возникновения возрастных болезней.

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Ягоды. В них больше антиоксидантов, чем в каких-либо других продуктах. В частности, из ягод вы можете получить антоцианы и витамин С, которые борются с окислительным стрессом и воспалением в организме. Особенно много антиоксиданта антоцианина в чернике. Также известно, что употребление большего количества клубники и черники связано с более медленными темпами снижения когнитивных функций у людей старше 70 лет.

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Жирная рыба. Во-первых, она содержит много жирных кислот омега-3. Эти вещества поддерживают здоровье сердца и мозга, защищают от возрастных болезней. Помимо этого, жирная рыба помогает сохранить кожу молодой.

Орехи и семена. Благодаря антиоксидантам в этих продуктах вы предотвратите старение кожи и снизите вероятность развития хронических болезней, связанных со старением. Миндаль — хороший источник витамина Е, который помогает поддерживать кожу эластичной и увлажнённой. Семена льна и грецкие орехи содержат много жирных кислот омега-3, замедляющих старение.

Зелень. В шпинате, капусте и мангольде много питательных веществ: витаминов А, С, К, кальция, железа. Эти вещества помогают в выработке коллагена, защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом.

Авокадо. Этот фрукт богат витамином Е, который сохраняют кожу молодой и защищают её от ультрафиолетового излучения. Также в авокадо много полезных жиров, которые питают и увлажняют кожу.

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Сладкая картошка. За счёт бета-каротина в её составе вы улучшите состояние кожи, замедлите появление морщин. Также исследования показали, что это вещество предотвращает различные хронические болезни.

Помидоры. Они красного цвета благодаря соединению ликопину. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия солнечных лучей, уменьшает признаки старения.

Тёмный шоколад. Он богат флавоноидами, которые улучшают кровоток, защищают кожу от повреждения ультрафиолетом. Однако ешьте шоколад в умеренных количествах, так как во многих его сортах содержится большое количество сахара.

Йогурт. Это пища, богатая пробиотиками. Она поддерживает здоровье кишечника и способствует усвоению питательных веществ.

Зелёный чай. Он содержит полифенолы, обладающие мощными противовоспалительными свойствами.