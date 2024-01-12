Врач рассказала, что облегчит состояние при колебании атмосферного давления

Колебания атмосферного давления повышают нагрузку на сердце, однако умеренная физическая активность и сбалансированное питание помогут облегчить самочувствие, пишет Life.ru со ссылкой на врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольгу Уланкину.

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По ее словам, людям в группе риска следует пить достаточно жидкости. Это позволит снизить нагрузку на сердце. Прогулка на свежем воздухе или легкая зарядка помогут простимулировать кровообращение.

«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни», - добавила Уланкина.

Здоровое питание, физические нагрузки и достаточный отдых помогут организму быстрее восстановится. Для облегчения головной боли также подойдут медитации и дыхательные практики.