Как вернуться в привычный ритм работы после праздников, рассказала нейропсихолог

Чтобы восстановить привычный ритм учебы и работы, надо наладить режим сна, распорядок дня, правильно питаться и делать когнитивные упражнения, рассказала «Известиям» нейропсихолог Галина Воликова.

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Врач говорит, что такие советы хоть и покажутся простыми, но смогут привести к нужному результату уже через пару дней.

Воликова порекомендовала делать действия сразу двумя руками, чтобы развить оба полушария мозга.

«Правое полушарие мозга управляет левой стороной нашего тела и отвечает за интуицию, невербальное восприятие, творческие возможности, а левое — правой стороной, и в большей степени влияет на запоминание фактов, логические навыки и математические способности».

Воликова отметила, что приложения для развития мозга и онлайн-тренажеры не помогут так хорошо, как физические упражнения, потому что они всегда действуют по определенному сценарию.

Нейропсихолог добавила, что мозг необходимо напрягать, чтобы он прокачивался как мышца, но нагрузку надо распределять равномерно, чтобы не израсходовать все силы сразу же и не столкнуться с выгоранием.