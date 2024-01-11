После утренней тренировки появляются эндорфины – "гормоны счастья", которые бодрят человека и укрепляют стрессоустойчивость. А стакан питьевой воды улучшает пищеварительную систему.

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Зарядка и стакан воды: специалисты назвали правила здорового пробуждения Фото: Unsplash.com

Одновременно специалисты Роспотребнадзора советуют здоровый завтрак. В нем должны быть белок, клетчатка, сложные углеводы и небольшое число жиров. Полезные вещества есть, например, в каше, рыбе, яйцах, молоке, сыре и твороге, фруктах и овощах.

Также эксперты рекомендуют начинать день в отрыве от гаджетов. Сразу же после пробуждения новости могут вызвать стресс и беспокойство. Теряется время и на полноценный завтрак, гигиенические процедуры.

Представители Роспотребнадзора добавили:

- Старайтесь не пропускать чистку зубов, даже если очень спешите или считаете, что зубы чистые. Она сводит к минимуму количество бактерий, обитающих в зубном налете и в полости рта.

Ранее самарцам рассказали, каким должен быть микроклимат на рабочем месте. В частности, сотрудник Роспотребнадзора Ирина Апарина отметила, что основные показатели условий труда – температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха.