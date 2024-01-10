Есть, молиться и любить: 5 привычек для сохранения молодости мозга

Возраст — это не цифры в паспорте, это состояние духа, тела и острота ума. Мы стареем, когда перестаем интересоваться окружающим миром, теряем вкус к жизни и начинаем хуже соображать. Что же делать, чтобы избежать наступления деменции или хотя бы отодвинуть ее? Завести новые привычки. Как это сделать, советует нутрициолог и преподаватель йоги Мария Королева.

© 0WomanHit.ru - МК

1. Ешьте здоровую сбалансированную еду

Видео дня

В общем, это никакая не новость — «кто долго жует, тот долго живет» и «в здоровом теле здоровый дух». Для тканей мозга очень важно получение питательных веществ и витаминов, а значит, нужно есть больше полезного, а вредное вовсе вычеркнуть из рациона.

Мария советует:

«Любите кофе? Перестаньте поглощать его литрами, достаточно пары чашек в день, а вот зеленый чай лучше добавить или постепенно перейти на него. В нем больше антиоксидантов, нужных клеткам мозга для защиты от повреждений. Очень хорошо сменить модель питания на средиземноморскую — с большим количеством рыбы, оливкового масла, свежих овощей и фруктов».

2. Включите адекватную физическую нагрузку в ваш режим

Одному нормально бегать марафоны или стоять на голове, а другому вполне достаточно ходить неспешно пешком по полчаса в день. Нагрузку нужно подбирать строго индивидуально, чтобы мышцы, дыхательная и сердечно-сосудистая системы работали в оптимальном темпе.

«С ускоренным во время фитнеса кровотоком в мозг будет активнее поступать кислород и все те же витамины и питательные вещества. Минимальное время любой физической нагрузки — 20 минут», — говорит Мария.

3. Давайте мозгу работу

Изучение нового языка или разгадывание кроссвордов, обучение плетению макраме или постижение тайн ушу, путешествие в экзотические страны. Любой новый опыт помогает образованию новых нейронных связей в мозге, а значит, он дольше останется молодым. А знакомиться и дружить с разными людьми еще и весело!

4. Спите нормально

Это значит — не менее семи-восьми часов. Понятно, что для многих из нас это просто запредельная роскошь, но к этому нужно стремиться. Да, соцсети сами себя не полистают, да и сериал сам себя не посмотрит, прибавим сюда домашние вечерние хлопоты и заботы о детях, но хотя бы иногда твердо отправляем себя спать вовремя. А не как обычно.

5. Любите: жизнь, человека, дело

Для когнитивных способностей очень важно быть чем-то или кем-то искренне увлеченным. Мария Королева напоминает: