Прогулки в мороз оказались полезны для здоровья. Чем именно — объяснил пульмонолог

Пульмонолог Катюхин: прогулки на морозе полезны для дыхания. Утверждение может показаться странным, ведь нас из каждого утюга предупреждают об опасности переохлаждения. Оказывается, холодный воздух помогает как бы тренировать дыхательные пути. Он выводит лишнюю влагу и слизь не только из воздухоносных путей, но и из придаточных пазух носа. Речь не идёт об экстремально низких температурах, подчеркнул доктор медицинских наук Валерий Катюхин.

© Секрет фирмы

Когда человек дышит на морозе, объяснил пульмонолог, холодный воздух проходит через все структуры дыхательных путей: нос, верхние, средние и нижние носовые ходы между хоанами, далее через трахею, бронхи и т. д. По пути воздух заставляет работать реснички мерцательного эпителия и другие органы дыхания, которые очищают его от примесей и влаги.

«Поэтому при дыхании через нос холодным атмосферным воздухом происходит как бы тренировка всех структур дыхательных путей», — рассказал Валерий Катюхин изданию «Петербургский дневник».

Параллельно холодный воздух заставляет сжиматься сосуды, благодаря чему у человека из организма выходит лишняя слизь.

«Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твёрдых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий и вирусов», — добавил пульмонолог.

Он напомнил, что, когда в школах из-за морозов отменяют занятия, многие дети не идут греться домой, а веселятся на улице и радостно катаются с горок. При этом никто из-за холодного воздуха не страдает.