Избегайте этих продуктов, чтобы защититься от рака

После того, как у людей диагностируют рак, они часто просят им порекомендовать определённый режим питания. К примеру, Американский институт исследования рака и Американское онкологическое общество советуют употреблять в основном цельные растительные продукты.

Очень важно, чтобы человек, у которого нашли рак, питался в основном натуральными продуктами. Нужно постараться сделать так, чтобы половину тарелки занимали разные овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, остальную часть — полезные источники белка, особенно растительного.

Известно, что среднестатистический житель США потребляет не менее 63% ультрапереработанных продуктов. То есть упакованных продуктов, произведённых на фабриках: это замороженная пицца, блюда для приготовления в микроволновой печи, чипсы, выпечка, кексы, обработанное мясо, подслащённые напитки.

Исследования показывают, что потребление ультраобработанных продуктов питания напрямую связано с преждевременной смертностью или смертностью от всех причин. Кроме того, эти продукты повышают вероятность развития рака и вероятность умереть от рака после постановки диагноза. Чтобы защитить себя от рака, лучше избегать переработанного мяса (колбаса, мясные деликатесы) и получать белок из таких продуктов, как тофу, эдамаме, темпе, рыба, птица и бобовые.

Imperial College London

Также постарайтесь отказаться от ультрапереработанных продуктов и вместо них есть овощи и фрукты (не фруктовые соки), цельнозерновые продукты (овёс, киноа, коричневый рис, ячмень), белки растительного происхождения, а также заменить сладкие напитки водой.