10 неожиданных побочных эффектов употребления овощей

Овощи богаты клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами. Их, безусловно, можно назвать «здоровой» пищей, но также у них есть несколько побочных эффектов, о которых обязательно стоит знать.

"Диарея бегуна". Если вы перед пробежкой съели овощи, то у вас может возникнуть диарея. Всё потому, что эти продукты содержат много клетчатки. Избегайте овощей хотя бы за три часа до тренировки.

Большое количество натрия. Лучше откажитесь от консервированных овощей, поскольку в них содержится много соли. К примеру, в одной порции консервированных помидоров — 306 мг натрия, а в свежих — 9 мг. Это может быть проблематичным для тех, кто страдает болезнями сердца.

Слишком много углеводов. Крахмалистые овощи вроде картофеля, зимней тыквы, кукурузы могут повышать уровень сахара в крови, так как содержат большое количество углеводов. Если у вас сахарный диабет, то сосредоточьтесь на употреблении некрахмалистых продуктов.

Газообразование и вздутие живота. По данным одного исследования, крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста) содержат глюкозинолаты. При расщеплении в организме они выделяют сернистые газы, из-за которых происходит вздутие живота. Помочь могут в этом случае такие методы приготовления этих овощей, как запекание, варка или тушение.

Изжога. Некоторые кислые овощи вызывают изжогу. Например, это помидоры (а также сальса, томатный соус, кетчуп), чеснок, лук, острый перец.

Marc Tran

Усугубление синдрома раздражённого кишечника. Избегайте таких овощей, как лук, лук-порей, артишоки, горох, спаржа, грибы, цветная капуста.

Обострение воспалительного заболевания кишечника. Некоторые овощи приводят к обострению болезни Крона или язвенного колита. Единственный способ это понять — следить на своим состоянием после их употребления в пищу.

Слишком большое количество калия. Когда у человека почки не функционируют так, как надо, это может создавать проблемы с выведением из организма калия. В результате возникают слабость в мышцах, нерегулярный сердечный ритм. Можно даже столкнуться с сердечным приступом. К сожалению, многие овощи отличаются высоким уровнем калия.

Изменение цвета и запаха мочи. Такое происходит из-за употребления спаржи, свёклы. Но вреда здоровью это всё не приносит.

Проблемы с проведением некоторых хирургических процедур. Если вам предстоит операция, врач может порекомендовать на какое-то время отказаться от овощей.