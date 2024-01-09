Врач рассказал, как правильно подобрать экипировку для зимних тренировок

Для зимних тренировок особенно важно правильно подобрать экипировку. О том, как выбрать одежду для занятий зимними видами спорта, рассказал нейрохирург НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Беззубов.

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Для начала специалист советует учитывать принцип многослойности. Первый слой — базовый, в идеале это термобелье. Оно отводит влагу от тела и препятствует перегреву и переохлаждению, ведь на тренировке нагрузка чередуется с отдыхом. Второй слой — утепляющий, например, толстовка или свитер с длинным рукавом. И последний слой — куртка из влагонепроницаемой мембранной ткани. Кроме того, лучше отдавать предпочтение одежде или аксессуарам яркого тона. Тогда на катке и лыжне вы будете заметны для других людей.