Кардиолог назвала три самые вредные привычки для сердца

По словам специалиста aif.ru, избавление от этих привычек может существенно улучшить прогноз здоровья.

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Первая привычка, которая вносит серьезный негативный эффект, — это курение. Дым от сигарет повреждает сосуды, что становится причиной атеросклероза, ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии.

Неправильное питание, в частности употребление фастфуда и продуктов, богатых насыщенными жирами и пальмовым маслом, является второй вредной привычкой. Эти компоненты способствуют увеличению уровня холестерина и сахара в крови, что может привести к ожирению и увеличить риск инфаркта и инсульта. Указывая на возможное повышение холестерина, Мария Кириллова упомянула ксантелазмы — безболезненные жировые образования вокруг глаз и на веках.

Третья привычка, подчеркнутая врачом, — это употребление алкоголя. Независимо от количества, алкоголь может привести к повышению артериального давления и нарушению ритма сердца, включая мерцательную аритмию, что увеличивает риск тромбозов. Врач подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует, и даже умеренное потребление спиртных напитков может оказать вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему.