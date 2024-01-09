Эндокринолог: злоупотребление солью чревато онкологией и инсультом

Чрезмерное потребление соли может привести к онкологии органов ЖКТ и инсульту. Газета.Ru

О последствиях этой привычки она рассказала в беседе с News.ru. Lenta.ru

— Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме, — рассказала эксперт. Вечерняя Москва

По её словам, около 80% нормы организм получает из «скрытых» источников, к которым относятся обработанные пищевые продукты: хлеб, печенье, выпечка, колбасы, сыры, чипсы, консервы. RT на русском