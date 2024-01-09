Сомнолог предупредил о развитии бессонницы к середине зимы
К середине января у многих россиян начинается бессонница из-за сбоя режима в новогодние праздники, рассказал сомнолог Роман Бузунов.
Он сравнил такой переход режима после длительных выходных с джетлагом, когда человек прилетает из Хабаровска в Москву и вынужден жить по местному времени с разницей в пять часов, передает «ФедералПресс».
Ранее в Университете Осло проанализировали связь атрофии мозга с продолжительностью сна. Результаты МРТ показали, что оптимальная продолжительность сна вовсе не 8, а 6,5 часов. Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью «Радиоточке НСН» раскритиковал новое исследование норвежских ученых, «сокративших» оптимальное время сна до 6,5 часов. Он также рассказал, как правильно высыпаться, указав на два периода «повышенной сонливости».