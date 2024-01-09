Россиянам перечислили пять основных правил гигиены зубов

Интервал должен быть постоянным: от двух минут и более утром и вечером. Не стоит чистить зубы всего один раз, но 10 минут, например, с утра, а потом не обрабатывать их до следующего дня. Так вы не компенсируете время ухода. Важно именно количество повторений без сильного нажатия на щетку, а также их регулярность.