Врач раскрыл способы нормализовать уровень холестерина

Кардиолог НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, доктор медицинских наук Марат Ежов рассказал, как можно снизить уровень холестерина. Способ привести этот показатель в норму он раскрыл в интервью aif.ru.

По словам кардиолога, уровень холестерина варьируется в зависимости от пола, возраста, наследственности. При этом мужчины начинают болеть атеросклерозом в среднем на 10 лет раньше женщин. Также повышают уровень холестерина курение, ожирение, возникающее из-за неправильного питания, высокое давление и гиперлипидемия — то есть аномально высокий уровень липидов или липопротеинов в крови.

Люди с высоким уровнем холестерина находятся в зоне риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому им, а также тем, кто уже пережил инфаркт или инсульт, важно снижать уровень холестерина.

«Для этого следует соблюдать принципы ЗОЖ. После инфаркта и инсульта надо обязательно принимать аспирин в любой форме и статины для контроля уровня холестерина. При гипертонии — еще и препараты, снижающие давление, а при наличии сахарного диабета — противодиабетические препараты. Вот ключевые классы, которые положительно влияют на прогноз жизни», — прокомментировал кардиолог.

Тем же, кто хочет обойтись без таблеток, доктор порекомендовал отказаться от вредных привычек — неправильного питания и курения. Это поможет снизить уровень холестерина на 10-20 процентов, отметил врач.

В то же время Ежов констатировал: самостоятельно снизить холестерин до нормы нельзя. Добиться можно только с помощью лекарств, которые назначает специалист, резюмировал он.