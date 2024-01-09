Как сбросить лишний вес, набранный за новогодние праздники

Из-за «салатно-майонезной комы» в новогодние праздники некоторые граждане набрали килограммы. Главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев рассказал, как быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.

«Можно устроить разгрузочный день. Рацион должен составлять не более 1,5 тысячи килокалорий и состоять из нежирного творога, мяса с овощами или гречкой», – отметил специалист.

По словам Поляева, лучше всего вернуться к привычному рациону, но добавлять в него больше белка и клетчатки. В первом случае получится дольше сохранить чувство сытости и не сорваться на вредные перекусы, а во втором – быстрее произойдет насыщение и улучшится работа кишечника.