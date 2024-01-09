Врач предупредил о смертельной опасности энергетиков

Чрезмерное употребление энергетиков влечет за собой страшные последствия вплоть до смерти. О них рассказал хирург Александр Умнов.

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Большое количество энергетических напитков может вызвать инфаркт или инсульт в том числе с летальным исходом. Также среди последствий употребления этого напитка диарея, рвота и обострение язвенной болезни.

«В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, потеря сознания неожиданная и последующая смерть от несчастного случая, диарея и рвота, обострения язвенной болезни и другие», – рассказал Умнов.

Зависимость от напитка формируется за 3–6 месяцев при ежедневном его употреблении, передает news.ru. Также энергетики несут опасность для беременных и кормящих женщин, для пенсионеров, людей с проблемами ЖКТ, нервной системы и сердца.