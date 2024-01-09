Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от усталости

К середине холодного сезона у многих накапливается усталость, связанная с нехваткой солнечного света и малым количеством витаминов. Диетологи составили список продуктов, которые помогут избавиться от постоянной утомленности.

Первое место в списке таких продуктов занимают бананы. Содержащийся в них калий помогает при утомлении: после употребления этого фрукта в пищу проходит мышечная слабость и напряжение, исчезает чувство усталости, а также снижается количество лишней жидкости в организме.

Помимо этого, в топ продуктов вошли орехи. Они являются отличным источником энергии, потому что в них содержатся полезные жиры и витамины группы В.

Богатые витамином С и антиоксидантами фрукты и овощи могут помочь в повышении выносливости и укреплении иммунитета. Этот витамин содержится в яблоках, шиповнике, капусте и цитрусовых.

Кроме того, чтобы избавиться от постоянной утомленности, диетологи рекомендуют пить больше воды. Она способствует оптимальной работе организма, не добавляя калорий. Эксперты рекомендуют выпивать два литра воды в день, чтобы поддерживать необходимый уровень энергии, передает РБК.