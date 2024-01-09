Диетолог назвала "защищающий от старости" напиток

– Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь, – отметила Залетова.