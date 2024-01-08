Медики назвали методы очищения организма от вредных веществ

В частности, избавиться от них помогут средства из натуральных ингредиентов. Например, яблоко и корица. Врачи советуют нарезать плод фрукта, залить его 500 миллилитрами воды и добавить туда чайную ложку молотой корицы. Так можно восстановить обмен веществ и работу пищеварения.

Другой вариант - имбирный напиток. Свежий корень растения нужно отделить от кожуры, мелко нарезать, залить литром горячей воды, прокипятить и варить на среднем огне 10 минут. Затем необходимо очистить через фильтр или сетку, добавить молотую корицу и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Средство рекомендуют пить за полчаса до еды.

Также медики советуют смешать две столовые ложки лимонного сока с одной чайной с медом, 200 миллилитрами теплой воды и молотым имбирем.

- Принимать натощак, за полчаса до завтрака. Это средство поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии, - уточнили специалисты.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как помочь кишечнику очиститься. Они советуют есть меньше продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка и вызывающих усиленную секрецию соляной кислоты.