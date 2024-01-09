Эндокринолог назвала снижающий риск смерти почти на треть продукт

Снизить риск смертности на 31 процент могут помочь ягоды клюквы, если употреблять их ежедневно. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследования американских ученых.

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По ее словам, горсть любых ягод, съедаемая ежедневно, положительно влияет на здоровье, но больше всего пользы приносит именно клюква. Она снижает риск смерти на 31 процент, тогда как черника — на 21 процент, а клубника — на 14 процентов. Клюква богата макро- и микроэлементами, обладает бактерицидным и мочегонным действием, укрепляет иммунитет. Помимо этого, в ягоде содержится большое количество фенола, который славится бактерицидными свойствами.

Клюква улучшает аппетит и пищеварение, имеет общеукрепляющий и противовоспалительный эффект, помогает при высокой температуре, а также повышает тонус организма. В день рекомендуется съедать не более 100 грамм свежих ягод или двух столовых ложек сушеных. При превышении этой дозы могут появиться неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта — от вздутия до диареи, предупредила врач в Telegram-канале.

Такие ягоды, как черника, клюква и малина, ускоряют обмен веществ и делают талию тоньше, поделилась диетолог Кэтрин Джервасио.