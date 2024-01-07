Какие витамины способствуют набору лишнего веса

Витамины — это органические вещества, необходимые для нормального функционирования организма. Однако некоторые из них могут привести к набору лишних килограммов. Какие витамины и пищевые добавки способствуют набору лишнего веса, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что злоупотребление биологически активными добавками может привести к большой нагрузке на печень, которая выводит все лишнее из организма.

— Наша печень отвечает за метаболизм жировых липидов. При избытке биодобавок в организме она начинает постепенно терять свои функции, идет нарушение синтеза многих веществ. Все это может привести к ожирению, — сообщила специалист. Елена Соломатина Врач-диетолог

Соломатина также отметила, что витамин Е в небольших количествах полезен и может предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, однако в больших количествах он канцерогенен и также может негативно влиять на вес. Что касается витамина К, то из-за его избытка в организме может повышаться свертываемость крови, что влечет риск тромбообразования.

— Многие люди употребляют протеин, он может в своем составе содержать как изолят сывороточного белка, так и соевый изолят. В большом количестве не каждый желудочно-кишечный тракт его переварит. Что касается витаминов А и Б, то они жирорастворимые и гипотетически могут сбить метаболический процесс в организме, — добавила врач-диетолог. В витаминах нет калорий Елена Соломатина Врач-диетолог

В витаминах нет калорий

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, витамины не способствуют набору лишнего веса, поскольку в их составе нет сахара.

— Витамины участвуют в биохимических реакциях организма, но сами они калории не содержат. При этом их можно употреблять, чтобы еда лучше усваивалась и встраивалась в ткани. К таким относятся витамины группы В, которые помогают набрать вес, если организм ослаблен, — рассказала специалист.