Диетолог Соломатина рассказала о пользе мандаринов в профилактике вирусных болезней и рака
В этих фруктах содержится витамин А, который «отвечает за обновление слизистых».
В ряде случаев патогену становится сложнее проникнуть в клетку.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.
«Оранжевый цвет говорит о том, что там есть бета-каротин, который потом переходит в витамин А, он нам сейчас необходим, особенно когда вирусные заболевания уже даже не на пороге, а в нашем доме. И витамин А отвечает за обновление слизистых, и вирусу будет сложнее проникнуть в клетку. Можно сказать, мандарины обладают профилактирующим действием, естественно, зрение, сумеречное зрение, много факторов. Кожу укрепляет, сейчас морозы, это в общем-то весьма актуально. С одной стороны, это всё здорово, другое дело, что не надо сильно переедать, хотя, в отличии от витамина А, бета-каротин трансформируется по потребностям организма, остальное просто не усваивается».
Потребление мандаринов оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, добавила Соломатина. Волокна цитрусовых особенно полезны, добавила врач.
«Клетчатка в мандаринах не только помогает выводить токсины, излишний сахар, жир, но она служит кормом для наших полезных бактерий. Соответственно, они хорошо размножаются, подавляют патогенные бактерии, а это защита нашей иммунной системы. Сейчас вообще и нервной системы, много различных заболеваний и состояний связывают с плохим микробиомом современного человека, поэтому здесь тоже очень хорошо. Очень полезны белые перепоночки, даже делают препараты на их основе, антиоксидантные, что понижает уровень воспаления, предотвращает разрушение клеток и оказывает омолаживающее действие и для сердечно-сосудистой системы, профилактика онкологии».
Ранее «Руспродсоюз» сообщил, что россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов. Речь идёт о данных за первые девять месяцев 2023 года.
На нашу страну пришёлся 21% потребления или 406 тысяч тонн этих цитрусовых. Об этом со ссылкой на «Руспродсоюз» и открытые данные сообщает РИА Новости.