«Оранжевый цвет говорит о том, что там есть бета-каротин, который потом переходит в витамин А, он нам сейчас необходим, особенно когда вирусные заболевания уже даже не на пороге, а в нашем доме. И витамин А отвечает за обновление слизистых, и вирусу будет сложнее проникнуть в клетку. Можно сказать, мандарины обладают профилактирующим действием, естественно, зрение, сумеречное зрение, много факторов. Кожу укрепляет, сейчас морозы, это в общем-то весьма актуально. С одной стороны, это всё здорово, другое дело, что не надо сильно переедать, хотя, в отличии от витамина А, бета-каротин трансформируется по потребностям организма, остальное просто не усваивается».